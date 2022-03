(QUIZ) Connaissez-vous vraiment bien notre maestro belge, Stromae ?

Le 22 février dernier, Stromae a fait trembler Bruxelles, sa ville natale, en faisant son grand retour sur scène. Notre maestro avait donné rendez-vous à ses fans belges. Il n’a fallu que 5 minutes pour que le concert affiche " sold-out " !

Son tout nouvel album qui sort ce vendredi 4 mars, est un album porté par deux titres déjà dévoilés " Santé " et " L’enfer ". Des titres qui abordent des sujets difficiles, parfois tabous, mais remplis de vérité et d’humanité. On peut donc imaginer un album avec des idées novatrices.

Grâce à notre quiz, vous allez tester vos connaissances au sujet de notre maestro belge. Allez-vous faire un sans-faute ?