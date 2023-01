Quiz : connaissez-vous réellement les films cultes de Louis de Funès ?

Louis de Funès s’invite chez vous pour une soirée hommage !

Le vendredi 27 janvier, La Une vous offre une soirée spéciale consacrée à Louis de Funès avec "L’aile ou la cuisse" suivi du documentaire "Louis de Funès champion du box-office". Le comédien a connu une carrière des plus remarquables, notamment grâce à des titres comme "Le grand restaurant" et "La soupe aux choux". Deux films qui restent incontournables (notamment en fin d’année) et que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder, bien que vous les connaissez par cœur… Mais est-ce vraiment le cas ?

C’est ce qu’on va voir tout de suite avec ce quiz sur ces deux comédies particulièrement populaires ! Croyez-nous sur parole, ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air…

Révisez vos classiques dès maintenant, et qui sait, vous récolterez peut-être quelques infos pour épater la galerie !