Quiz : connaissez-vous bien les Michel de la chanson française ?

Michel Berger, Michel Delpech, Michel Fugain, Michel Jonasz, Michel Polnareff, Michel Sardou… Fallait-il s’appeler Michel pour devenir un chanteur célèbre des années 60 au début des années 90 ? Voilà la question que se pose le réalisateur Bernard Faroux dans son documentaire "Tous les chanteurs s’appellent Michel". Il est à découvrir sur La Une ce vendredi 21 avril à 20h35, et durant 90 jours sur Auvio. Redécouvrez leurs œuvres et leurs destins à travers leur époque !

Ils sont six et ils ont marqué toute une génération des années 60, 70 et 80 : Berger, Fugain, Delpech, Polnareff, Jonasz et Sardou. A quel point les connaissez-vous ? Testez vos connaissances en faisant notre test ! Allez-vous trouver la réponse à la dernière question bonus ?