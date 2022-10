Quiz : Ces joueurs ont-ils joué pour Manchester City, Liverpool ou pour les deux clubs ?

Liverpool - Manchester City est l’affiche du week-end en Premier League. Invaincus en championnat, les Mancuniens possèdent déjà 13 points d’avance sur les Reds, un écart conséquent après dix journées. Mohamed Salah et les siens peinent à décoller cette saison (10e de PL) et n’ont plus le droit à l’erreur. Une victoire est donc impérative pour recoller au top 3. Les joueurs de Jürgen Klopp vont-ils faire chuter les hommes de Pep Guardiola à Anfield ?

Cette rencontre nous a d’ailleurs inspiré un quiz que nous vous partageons ci-dessous. Nous allons vous proposer plusieurs joueurs. Votre objectif : découvrir s’ils sont passés par City ou Liverpool. Et si pour certains la réponse semble assez logique pour d’autres elle se révélera surprenante. Attention certains ont joué pour les deux clubs.

Vous avez 7 minutes.

Bonne chance !