Quiz avec Remco Evenepoel et Wout van Aert : kilt ou cornemuse ? Barbie ou Oppenheimer ? La mèche de Wout, naturelle ou pas ?

En apéritif au contre-la-montre individuel des Mondiaux de cyclisme à Glasgow, nous avons proposé un quiz à Remco Evenepoel et Wout van Aert. Des questions légères et cocasses qui apportent leur lot de rires et sourires.

Rouler le chrono en portant le kilt ou avec de la cornemuse non-stop dans les oreilles ? Pour une séance de cinéma, plutôt du genre Barbie ou Oppenheimer ? Votre contact le plus 'célèbre' dans votre répertoire téléphonique ? Les deux champions belges jouent le jeu et répondent à nos questions.

Un quiz qui vous permettra aussi de percer un mystère… La mèche de cheveux clairs chez Wout van Aert, naturelle ou passage chez le coiffeur ?