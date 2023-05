Quitter un Grand Tour en leader, 29 coureurs ont connu la même déconvenue que Remco Evenepoel

Porter le maillot de leader sur le Giro, le Tour de France ou la Vuelta est un immense honneur pour un coureur. Malheureusement parfois ce rêve vire au cauchemar. Comme Remco Evenepoel, ils sont 29 à avoir quitté un Grand Tour avec le maillot de leader sur le dos. Dans des circonstances très différentes.



Dans la liste dévoilée par Pro Cycling Stats, on retrouve des grands noms comme Fiorenzo Magni, Eddy Merckx, Luis Ocana ou Bernard Hinault.



Les chutes ou les défaillances physiques sont évidemment la cause la plus fréquente des abandons. On se rappelle notamment de Luis Ocana (chute dans le col de Menté en 1971), de Bernard Hinault (blessé au genou en 1980), de Chris Boardman (chute dans la 2e étape en direction de Cork en 1998) ou de Tony Martin (clavicule cassée au Havre en 2015).



Il y a des mises "hors course" moins glorieuses comme celle de Marco Pantani (Giro 1999) et Michael Ramussen (Tour de France 2007). Mis à la porte pour dopage.