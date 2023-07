Quitter le Tour, "pas un dilemme" pour Wout van Aert : "Ma place est à la maison quand ma femme a besoin de moi"

Wout van Aert a pris la décision de quitter le Tour de France avant le départ de la 18e étape pour être certain d'assister à la naissance de son deuxième enfant, a annoncé son équipe Jumbo-Visma sur les réseaux sociaux ce jeudi matin.

Le coureur belge peut partir avec le sentiment du devoir accompli, puisque son coéquipier danois Jonas Vingegaard est quasiment assuré de ramener un deuxième maillot jaune à Paris, dimanche, puisqu'il compte à présent une énorme avance (7:35) sur son dauphin, Tadej Pogacar.

"Comme tout le monde le sait, Sarah est enceinte, et le temps presse désormais à la maison, le travail est sur le point de commencer, a souligné Wout van Aert dans une vidéo enregistrée mercredi matin. En accord avec l'équipe, nous avons décidé que ma place est à la maison à présent. D'un côté, c'est un sentiment étrange, mais ce n'est pas un dilemme : cette décision a été facile à prendre. Je me suis toujours dit que ma place était à la maison dès que ma femme avait besoin de moi. Ce temps est venu. Au sein de l'équipe, tout le monde a compris cette décision, et on me soutient à 100%. Mes 7 coéquipiers vont continuer à faire de l'excellent travail, je suis certain que tout va bien se passer."

"J'ai débuté le Tour avec l'espoir d'aller jusqu'à Paris, je prenais des nouvelles tous les jours, a précisé WVA. Nous nous étions mis d'accord : si l'accouchement devenait imminent, je rentrais à la maison. Rester sur le Tour aurait été très inconfortable. J'ai souvent eu les jambes pour remporter une étape, mais je n'y suis pas arrivé. J'ai donc des sentiments partagés : les résultats, c'est une chose, les sensations sur le vélo, c'en est une autre. Elles étaient super bonnes, et cette nouvelle expérience sur le Tour était fantastique à vivre. Nous avons pu nous battre pour atteindre nos objectifs, je garderai donc un sentiment positif de ce Tour. Mais ce Tour restera à jamais celui où j'appelais tous les jours à la maison pour savoir si je devais rentrer."