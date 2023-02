Quitter l’industrie pour devenir aubergiste de montagne…

Il y a 25 ans, Fred, le Namurois découvre la Grave, cet incroyable petit village au pied du fameux massif de la Meije dans les Hautes-Alpes, avec ses télécabines seventies qui semblent tout droit sorties des "Bronzés font du ski" et ses itinéraires de freeride. Une adresse pour initiés que se refilent les passionnés. Et même si Axelle Red y séjourne régulièrement, on est loin des stations people des Trois Vallées ou de la Suisse.

Après dix années à voyager pour son boulot aux quatre coins de l’Europe et jusqu’au fond de la Sibérie, Fred est, comme tant d’autres, contraint à l’immobilisme lorsque le monde s’arrête, victime de la pandémie. En mars 2021, il se confine pour un mois à La Grave. Valfroide, Villar d’Arènes, les Terrasses, le Chazelet : l’occasion de mieux découvrir tous les hameaux et recoins de cette bourgade de haute montagne, mais aussi de rencontrer certains de ceux qui font vivre la station. En novembre 2021, dans un reportage à la télévision française, il découvre une étonnante auberge dans le hameau des Terrasses. Rencontre immédiate avec un propriétaire qui a envie de changer de vie : cela tombe bien, Fred aussi.

Les étoiles s’alignent. À 50 ans… il est temps de se projeter dans les 10 prochaines années. A l’hiver 21-22, il prépare son projet : business plan, travaux de rénovation, comment préserver l’âme de l’auberge tout en la rendant plus confortable et plus conviviale ?

Le 1er mai 2022, les travaux commencent. Le 1er juillet, les premiers clients sont là : le RestAuberge La Reine Meije est né. Dix chambres et un vrai restaurant, pour ceux qui dorment là mais aussi pour les autres. Très vite, hiver comme été - on est pile-poil sur le GR 54 -, les amoureux de la montagne convergent. C’est d’ores et déjà un joli succès…