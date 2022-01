Quiproquo à 'Ouistreham', en immersion entre mensonge et vérité

Ce procédé est un classique des plus grandes œuvres théâtrales, dès l’antiquité en Grèce. Etymologiquement, le mot 'personnage’vient de ‘persona’ en latin et veut dire ‘masque de théâtre’, ‘rôle’. On distingue les personnages en fonction des éléments suivants : le nom, que certains dramaturges volontairement ne donnent pas, l’âge (jeunesse, vieillesse, âge mûr), le sexe, le rang social et le pouvoir. A chacune de ces identités correspond un caractère.

L’usurpation d’identité est donc un ressort dramatique couramment utilisé. C’est le quiproquo, littéralement ‘une chose pour une autre’, une situation de méprise qui fait prendre un personnage pour ce qu’il n’est pas. Le spectateur connaît la vérité, quand les personnages fictifs sont eux leurrés.