Quinze points en un quart-temps : comment Lonnie Walker a permis aux Lakers de battre les Warriors

Si les Lakers ne sont plus qu’à une victoire d’éliminer les Warriors et ainsi se qualifier pour la finale de la conférence ouest, ils le doivent notamment à Lonnie Walker. En feu dans le dernier quart-temps ce lundi soir, l’arrière a enchaîné les tirs réussis pour permettre aux siens de mener 3-1 dans leur série face à Golden State.

Quinze points. À lui tout seul. Voilà comment Lonnie Walker a fait tourner la rencontre à l’avantage des siens. En face, les Warriors n’ont pu que constater les dégâts. Les coéquipiers de Stephen Curry n’ont d’ailleurs inscrit que deux points de plus que Walker pendant le même temps. Impossible donc de rivaliser.

Pourtant, rien ne prédestinait Walker à être le héros de cette folle nuit californienne. Pas repris dans le groupe lors du match 1, le joueur américain est monté en puissance lors des matchs 2 et 3 (ndlr : respectivement 9 et 12 points) jusqu’à prendre la lumière lors du match 4. La belle histoire est double puisque Walker devient le premier joueur à sortir du banc en playoffs pour inscrire quinze points dans le dernier quart-temps depuis un certain Kobe Bryant le 8 mai 1997.

Conscients qu’ils auraient peiné à s’imposer sans Lonnie Walker, Lebron James et Darvin Ham n’ont pas tari d’éloges. "Sans lui nous n’aurions pas gagné" martèle le leader des Angelinos. Une belle reconnaissance pour un joueur pas toujours dans les plans de Darvin Ham. "Il est resté soldat, est resté professionnel, est resté fougueux, positif" tenait à mettre en avant le coach.

Après la révélation vient néanmoins l’heure de la confirmation. Et Walker aura une belle occasion dès le match 5 de ce jeudi.