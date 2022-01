Quinze mois de prison requis contre un homme soupçonné d’avoir versé du GHB dans un verre

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis lundi une peine de prison de 15 mois contre un homme âgé de 25 ans soupçonné d’avoir versé du GHB, substance aussi appelée la "drogue du violeur", dans le verre d’un adolescent. Deux témoins avaient déclaré avoir aperçu le prévenu en possession d’une fiole. Une version rejetée par la défense qui a expliqué qu’il s’agissait d’une lotion capillaire.

Les faits se sont déroulés dans un café de Londerzeel, en Brabant flamand, le 21 juillet 2021. Un mineur s’était senti mal après avoir bu quelques verres et avait perdu connaissance. Il avait été emmené à l’hôpital où les médecins avaient soupçonné une ingestion de GHB, un sédatif puissant. Les soupçons s’étaient rapidement portés sur un homme de 25 ans, après que deux témoins ont expliqué l’avoir aperçu dans le bar en possession d’une fiole. Il aurait également offert un verre de bière à la victime.

Messages sur son GSM

"Plusieurs messages portant sur l’achat de drogues ont été retrouvés sur le GSM du prévenu", a déclaré le parquet. Une peine de quinze mois de prison a été requise contre l’homme de 25 ans. Son avocat a en revanche demandé l’acquittement.

"Cette fiole contenait une lotion capillaire utilisée par mon client contre la perte des cheveux", a déclaré l’avocat du prévenu. "Une fiole identique a d’ailleurs été retrouvée à son domicile. Aucune drogue n’a été découverte lors des perquisitions et il n’en avait pas non plus sur lui. Les messages retrouvés sur son GSM venaient de quelqu’un qui proposait de lui vendre de la drogue. Cela ne prouve pas que mon client en a acheté".

Le tribunal correctionnel de Bruxelles se prononcera le 21 février.