Quinze interpellations dans le cadre d'une opération visant une organisation criminelle

Vingt-quatre perquisitions et quinze interpellations ont été opérées mardi dans le cadre d'une vaste opération policière visant une organisation criminelle en matière financière, impliquant 21 sociétés, annonce la police fédérale jeudi. Cinq arrondissements étaient concernés, principalement Charleroi mais aussi Namur, Mons, Bruxelles et le Brabant Wallon. Sept personnes ont depuis été libérées sous conditions alors que la détention de six autres a été confirmée par mandat d'arrêt.

"L'organisation mise en place par ce réseau criminel consistait en la création ou la reprise de sociétés à la tête desquelles ils plaçaient ensuite des hommes ou femmes de paille", explique la police fédérale. "Cette organisation était facilitée par la complicité d'un gérant de deux Business Center, tant lors des reprises/créations des sociétés que pour les domiciliations des sièges sociaux, également fictifs."

Ces sociétés ont recouru à de la fausse facturation pour un montant estimé, sur base des retraits en espèces, à un total de 5,3 millions d'euros. Vingt autres sociétés auraient, elles, bénéficié de cette fausse facturation pour augmenter leurs charges et financer leur main d'œuvre au "noir". L'organisation a par ailleurs vraisemblablement bénéficié d'indemnités Covid d'un montant encore à préciser.

Les bénéfices de cette structure criminelle bien organisée a été réinvesti dans l'immobilier.

Outre du matériel informatique et des documents comptables, l'opération policière a permis la découverte de deux armes à feu et la saisie de 13 véhicules dont certains de luxe, de montres de luxe, de bijoux en or et d'une somme en cash de près de 24.000 euros. De nombreux comptes bancaires ont par ailleurs été gelés et deux business-center ont été mis sous scellés.