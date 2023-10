Quinze distributeurs de billets à Embourg et Beaufays, mais aucun à Vaux-sous-Chèvremont et Chaudfontaine-sources

Sur la commune de Chaudfontaine, les villages moins prospères n’ont-ils pas besoin d’argent liquide ? Il y a quinze distributeurs de billets à Embourg et Beaufays. Aucun à Vaux-sous-Chèvremont et Chaudfontaine-sources. Même le système neutre Batopin y est absent, alors qu’il vient de s’installer à Embourg.

A Beaufays, si vous voulez retirer des billets, vous avez le choix entre la CBC au rond-point, Axa deux cents mètres plus loin vers Liège et ING presqu’en face. Poursuivez votre route et arrivez à Embourg. Vous y trouverez une Belfius, deux distributeurs chez BePost, trois chez ING, un à l’agence Axa et trois distributeurs "neutres" Batopin juste à côté.

Descendez dans la vallée vers les zones moins prospères de la commune, arrivez à Vaux-sous-Chèvremont et cherchez un distributeur. "Oufti, c’est catastrophique, il n’y en a pas" réagit ce monsieur à la vitre de sa voiture. ll habite Vaux, comme sa passagère, fâchée de devoir aller au centre commercial Belle-île pour retirer de l’argent. Le troisième passager explique "s’arranger" avec l’un ou l’autre pour se rendre en automobile au distributeur le plus proche.

"Regardez, là, au coin" montre cet homme attablé à la terrasse du café place Foguenne. "Avant, il y avait une agence et un distributeur de billets" déplore-t-il, rappelant que sur les brocantes et les marchés "il est rare de pouvoir payer avec une carte".

Le conseiller communal Lionel Thelen (Générations Chaudfontaine) dénonce une inégalité entre les différentes zones de la commune "or, ici, il y a une économie qui vit grâce au cash. Toute une vie sociale est menacée, parce que des personnes n'ont pas de véhicules ou pas la possibilité de faire huit kilomètres pour aller retirer de l'argent".

La société Batopin promet qu’un point avec deux distributeurs va s’installer à Chaudfontaine-village. Batopin n’annonce rien pour Vaux-sous-Chèvremont.