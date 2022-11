Quinze ans de prison requis contre la fondatrice de Theranos

Les procureurs ont requis 15 ans de prison contre Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, et la défense a plaidé pour une peine maximale d’un an et demi, dans des documents transmis à la justice vendredi soir.

Reconnue coupable de fraude en janvier à l’issue d’un procès très suivi, la fondatrice de Theranos, une start-up qui promettait de révolutionner les tests sanguins, sera fixée sur sa peine vendredi prochain dans un tribunal fédéral de Californie.

A l’approche de l’audience, l’accusation a transmis un réquisitoire acéré à la cour pour lui demander de condamner cette femme de 38 ans à 15 ans de prison et à restituer 800 millions de dollars à ses victimes.

Des patients en danger

"Aveuglée par l’ambition", Elizabeth Holmes "a escroqué des centaines de millions de dollars à des dizaines d’investisseurs" et "mis des patients en danger", a justifié la procureure Stephanie Hinds, en reprochant à la patronne déchue de ne pas assumer sa responsabilité.

Mme Holmes ne pose pas de danger, n’a pas bénéficié matériellement de cette affaire, et ne mérite donc pas une peine supérieure à un an et demi de prison pour avoir échoué dans son "projet ambitieux", ont rétorqué ses avocats.