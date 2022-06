Quinten Hermans furieux après sa non-sélection pour le Tour : "Ça n’a rien à voir avec le sportif"

Décidément, les sélections pour le Tour de France continuent de faire jaser. Après Greg Van Avermaet, c’est un autre Belge, Quinten Hermans, qui est monté au créneau pour essayer de comprendre le choix de son équipe, Intermarché-Wanty-Gobert, de le laisser sur le carreau.

Contacté par Sporza, le Belge de 26 ans s’est en effet montré particulièrement amer au moment de commenter cette décision : "Si je m’y attendais ? Non, pas du tout. Je pensais que c’était une certitude, que je partais d’office, mais à 17h30 j’ai eu un coup de fil de notre performance manager, Aike Visbeek, pour me dire que je ne figurais pas dans l’équipe. La raison qui justifie ce choix ? Ce n’est pas clair, mais cela n’a rien à voir avec le sportif, c’est dommage."

Des mots forts et une frustration légitime… alors que son vol était déjà booké. Comment donc expliquer cette décision de son équipe ? "On ne m’a pas dit grand-chose" poursuit Hermans au micro de Sporza. "Mais je pense que c’est lié au fait qu’on a peur pour l’ambiance et la symbiose au sein de l’équipe, maintenant qu’on sait que je vais changer de formation l’année prochaine."

Le départ de Hermans vers Alpecin-Deceuninck la saison prochaine pourrait-il donc être à l’origine de cette décision ? "Je ne peux pas le confirmer à 100%. Mais, en général, 1 + 1 ça fait bien 2, non ?" conclut le principal intéressé ironiquement.