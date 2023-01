Quinquapower, les "vieilles" sortent de l’ombre pour briller.

"A ton âge, tu ne devrais pas faire/porter/dire ça.". Dans l’imaginaire collectif, il y aurait un âge pour porter un jean plutôt qu’un autre, faire une activité plutôt qu’une autre et même parler - ou bien se taire - d’une façon bien spécifique. Une sorte de date de péremption, d’échéance, à partir de laquelle tout doit être minutieusement orchestré pour ne surtout pas sortir des clous. Un concept qui ne peut avoir que pour conséquence la mise au ban desdites concernées.

Tout comme l’idée qui voudrait que l’on inclue dans la catégorie "seniors" pas moins de cinq décennies, réduisant toujours plus de fait la visibilité de chacun. "'Senior' est un mot très vaste pour parler d’une population très hétérogène. Plus on utilisera des termes précis, plus on parviendra à avoir une visibilité sur la cible et à sortir des tabous. L’imprécision correspond à cette sorte d’inconfort d’un monde qui est plutôt âgiste et qui, même s’il avance sur les questions d’invisibilisation, se conforte dans des réalités de stéréotypes inconscients", explique Mélissa Petit.

Il faut ajouter à cela une subtile distinction entre l’âge chronologique et l’âge physiologique, qui relève de la perception.

Ne peut-on pas se sentir vieux à 30 ans et plus jeune que jamais à 50 ?

Ceelarelève en grande partie, d’après Natacha Dzikowski, de l’hygiène de vie. "Une fois que l’on a compris le mode d’emploi de son corps et que l’on met en place ce qu’il faut pour ralentir sa dégradation, on a la main sur son âge biologique. On peut programmer ou reprogrammer son âge", explique l’auteure de "J’ai l’âge que je veux !", qui y dévoile six protocoles pour tirer le meilleur parti de son corps et de son mental. L’objectif ? S’aimer, habiter son corps sans complexe et ne plus craindre les années qui passent. Autant de confiance en soi qu’il est nécessaire d’accumuler pour faire face à cette ostracisation et ne pas la subir. Tant qu’elle n’a pas totalement disparu tout du moins.