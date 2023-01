Quinquapower : comment sortir de l'invisibilité dans une société jeuniste ?

"C’est l’une des illustrations des injonctions contradictoires et insupportables pesant sur les femmes. Vieillir, oui, mais en restant belles, minces et sans trop de signes visibles de l’âge", explique Marie Charrel, auteure de l’essai "Qui a Peur des Vieilles ?". Et si le confinement est parvenu à faire sortir le cheveu gris de l’ombre, il faut aller encore plus loin pour que les années ne soient plus liées à la dégradation du corps. Et c'est d’autant plus important si l’on considère que l’espérance de vie à la naissance des femmes, fixée à 69 ans en 1950, a augmenté de plus de 15 ans pour s’établir à 85,2 ans en 2022, selon l’Insee (France).

"On est dans une société jeuniste et avec une définition du jeunisme très étroite, comprendre les 20-35 ans, qui est liée à la notion de corps juvénile", précise Natacha Dzikowski, à la tête de sa société de conseil et du blog "50 ans, c'est super" et auteure de deux ouvrages axés sur le développement personnel ("Belle & bien dans son âge" et " J'ai l'âge que je veux ! " - Editions Leduc (2021 et 2023)).

"C’est aberrant car du coup, on est mal à l’aise quand on sort de tout ce qui concerne cette jeunesse."

"On le voit avec le nom de certains cosmétiques. Prenez les 'soins anti-âge'… C’est dire que l’on est contre l’âge alors que l’âge, c’est la vie. Il ne faut pas confondre être jeune et être vivante", conclut-elle.