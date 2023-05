"Quiet parks" : des havres de silence et de paix de plus en plus convoités par les vacanciers.

Le silence semble s'imposer comme le nouveau Graal des vacanciers urbains en mal de nature et de quiétude. Bonne nouvelle pour eux : il existe des parcs entièrement silencieux, répertoriés par une association américaine sous le nom de "quiet parks".

Ici, on ne parle pas, on ne chante pas, on ne crie pas. À la place, on ouvre grand ses oreilles pour s'imprégner des sons de la nature qui nous entoure. Le bruissement des feuilles, le clapotis d'une rivière, le chant des oiseaux. Des sons apaisants qui nous octroient une sensation de plénitude et nous font oublier la douce mélodie des klaxons qui berce notre quotidien d'urbains. Bienvenue dans les parcs silencieux, ces espaces verts où vos tympans ne seront importunés que par le bruit de la nature.