Quick Step doit se renforcer pour encadrer Evenepoel et "il faut se dépêcher" conseille Rodrigo Beenkens

Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) a remporté la 77e Vuelta et est devenu le premier Belge a gagné un grand tour depuis 1978 et Johan De Muynck sur le Giro. Rodrigo Beenkens, notre spécialiste cyclisme, a débriefé ce succès historique dans un Facebook Live "spécial".



Notre commentateur a répondu à vos nombreuses questions. L’avenir de Remco Evenepoel a été au centre de vos interrogations. Peut-il gagner le Tour de France ? Sera-t-il au départ de la Grand Boucle dès l’an prochain ? Sa formation doit-elle se renforcer et avec qui ? Autant de thèmes qui ont été abordés.



Avec Vansevanant et Van Wilder, le Wolfpack possède des jeunes coureurs de talent pour encadrer Remco à l’avenir. "Il faut un profil expérimenté. Des coureurs comme un Wilco Keldermann, un Ion Izagirre, mais ils ne sont pas libres". Patrick Lefevere a du boulot. "Il faut se dépêcher parce que quand Remco sera en fin de contrat… Je peux vous assurer que ce soir il y aura déjà des demandes. Il y a des équipes – Ineos ou d’autres – qui voudront avoir Remco. Et si on arrive en étant une équipe qui a un vécu sur les grands tours et qui vient avec une vraie structure de grands tours… voilà. Mais ce qui est génial, c’est qu’on a la victoire d’un Belge au sein d’une équipe belge"



Rodrigo Beenkens a également évoqué les prochains championnats du monde et l’exceptionnelle génération actuelle. "C’est Wout, Remco and co. Dans ma carrière, je n’ai jamais connu une génération de coureurs belges aussi forte. Il faut remonter aux années 70. Sur les 21 étapes du Tour de France, on se dit que les coureurs belges peuvent en gagner 21. Avant un chrono, un sprint ou la haute montagne, c’était foutu".