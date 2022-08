Quick-Step Alpha Vinyl : Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe bien entourés sur la Vuelta

Remco Evenepoel connaît désormais les équipiers qui l’accompagneront sur les routes du Tour d’Espagne, qui débute vendredi prochain à Utrecht, aux Pays-Bas. Le Belge de 22 ans, récent vainqueur de la Clasica San Sebastian, sera le leader de la formation Quick-Step Alpha Vinyl aux côtés de Julian Alaphilippe. Le premier visera le général tout en prenant la course "au jour le jour", l’autre visera les victoires d’étapes.

"Remco et Julian seront les leaders de l’équipe pour ce dernier Grand Tour de la saison, composé de nombreuses étapes difficiles. Pour Remco, ce sera une toute nouvelle aventure. Il ne part pas en tant que favori pour le classement général, et nous allons simplement prendre la course au jour le jour et voir comment les choses se passent", a déclaré le directeur sportif Klaas Lodewyck dans un communiqué. "Julian sera au départ après une saison difficile, mais il a travaillé dur et visera certaines étapes. Tous les deux ont un solide casting pour les soutenir, toute l’équipe est prête et motivée, et nous attendons avec impatience les deux prochaines semaines".

L’équipe de Patrick Lefevere arrive sur la Vuelta avec une grosse équipe taillée pour la montagne. Rémi Cavagna, Dries Devenyns, Fausto Masnada, Pieter Serry, Ilan van Wilder et Louis Vervaeke sont les coureurs qui entoureront les deux leaders.

Le Tour d’Espagne, dont le Slovène Primoz Roglic est le triple tenant du titre, se ponctuera le 11 septembre à Madrid.