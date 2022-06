Quick-Step Alpha Vinyl à la fête sur le Tour de Belgique : La dernière étape pour Fabio Jakobsen, le classement final pour Mauro Schmid

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) s'est adjugé au sprint ce dimanche la cinquième et dernière étape du Tour de Belgique disputée sur la distance de 180 kilomètres entre Gingelom et Beringen. L'homme aux dix succès cette saison a devancé les Belges Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert).

Au lendemain de la belle victoire de Quinten Hermans lors de la quatrième étape disputée du côté de Durbuy sur un parcours vallonné, le Suisse Mauro Schmid, leader de l'épreuve depuis samedi, a remporté le classement final du Tour de Belgique devant le Belge Tim Wellens (Lotto Soudal), qui a terminé dans le même temps. Les deux hommes se sont neutralisés lors des trois sprints du kilomètre en or (quatre secondes de bonification chacun).