Qui voir ce week-end au Paradise City Festival ?

Un petit coin de paradis s’ouvre ces 30 juin, 1 et 2 juillet du côté de Perk (nord-est de Bruxelles). Le Paradise City Festival prend ses quartiers du côté du Château de Ribaucourt pour trois jours dédiés à la musique électronique. Mêlant une sélection pointue, un cadre de rêve et une attache particulière au respect de l’environnement, l’événement semble tout choisi pour les amateurs de bons kicks et de jolies atmosphères. La vaste programmation mêle autant têtes d’affiche internationales et légendes du genre que nouveaux talents locaux. On a décidé de vous en sélectionner une poignée à ne manquer sous aucun prétexte.