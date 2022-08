Qui voir au Micro Festival ? On vous liste les concerts à ne pas louper

Après le Supervue le week-end dernier, Liège restera animée ces 5, 6 et 7 août. Des hauteurs du Terril Piron, on descend vers le quartier de Saint-Léonard qui nous accueillera pour trois jours de bamboche alternative. Au programme forcément : beaucoup de musique, certains artistes bien connus de Jam (Lefto Early Bird, Asa Moto, Eosine, DTM Funk…) et d’autres qu’on a hâte de découvrir. On a évidemment défriché le line up éclectique et on ne peut plus alléchant du festival et on vous donne notre itinéraire de concerts pour le week-end.