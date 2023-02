Qui veut de la 4e place ? Anderlecht en PO2 ? Seraing peut-il se sauver ? La fin de saison en questions

Courtrai s’est donné de l’air en bas de classement avec sa victoire à Sclessin. Le KVK – comme Eupen – peut compter sur un matelas de six unités sur la zone rouge. Pas assez pour dormir tranquille. Mais la situation des Kerels et des Pandas est bien plus enviable que celle de Zulte-Waregem, Ostende et Seraing.



Zulte-Waregem va lui devoir se remettre mentalement de cette "foutue" 25e journée. Rattrapé dans le dernier quart d’heure, désormais privé de Vormer, le Essevee a de quoi être sonné. Il devra réagir rapidement pour éviter le K.O. Surtout qu’un nouveau "match à six points" se profile contre Seraing samedi prochain. Ce duel, les Métallos devront, eux aussi, le gagner. Même si avec un retard de sept points sur le premier non relégable et une fin de calendrier indigeste (Antwerp, FC Bruges, La Gantoise, Standard, notamment), le maintien prend doucement des airs de mission impossible.