"Qui veut acheter les femmes ukrainiennes ?" : une action féministe contre l’exploitation sexuelle des réfugiées

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a été interrogé à ce sujet le 9 mars à la Chambre. "Malheureusement, l’afflux massif de réfugié·es dans notre pays est une opportunité pour les trafiquants enclins à maltraiter ces victimes", a confirmé le ministre. "Je partage l’inquiétude quant au fait que des groupes criminels organisés ou des personnes de mauvaise volonté, tenteront tôt ou tard d’exploiter les vulnérabilités des personnes fuyant la guerre. Ce sont des victimes potentielles d’exploitation sexuelle mais aussi économique. Je pense qu’il est sage de ne pas se concentrer uniquement sur la répression après coup, si les faits ont eu lieu, mais aussi de se concentrer sur la sensibilisation préventive des Ukrainien·nes en fuite, qui pourraient être une victime potentielle ".

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a lancé le 22 mars une campagne de sensibilisation à l’égard des réfugié·es ukrainien·nes en Belgique afin d’éviter que ces personnes ne soient victimes d’exploitation et de traite des êtres humains.

Un document d’information en anglais, ukrainien et russe a été préparé par le Service public fédéral afin de sensibiliser et d’orienter, si nécessaire, les réfugié·es vers des organisations spécialisées pour l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des victimes de la traite et du trafic des êtres humains.

Un message sera diffusé sur les réseaux sociaux les plus utilisés (Facebook, Telegram et WhatsApp) qui les met en garde contre les risques qu’elles courent. Une taskforce a été mise sur pied pour repérer des cas de traite des êtres humains et informer les victimes.