Qui va triompher aux Oscars ? "The Power of the Dog" ou "Coda" ?

Jusqu’il y a peu, la victoire semblait acquise pour le western atypique de Jane Campion, "The power of the dog". Mais récemment, un rival sérieux a relancé le suspense : la comédie dramatique "Coda", remake du film français "La famille Bélier". Ce long-métrage a remporté récemment le prix du meilleur film de l’année décerné par l’association des producteurs de Hollywood.

"Coda" (abréviation de "Child of a deaf adult") raconte comment Ruby, fille entendante de parents sourds, est tiraillée entre ses aspirations et son amour pour sa famille. D’un côté, elle rêve d’entrer dans une école de chant, de l’autre, elle n’ose pas abandonner ses parents qui ont besoin d’elle dans leur petit commerce de pêche. Plus sentimental, plus fédérateur que "The power of the dog", "Coda" pourrait remporter l’Oscar du meilleur film, et Jane Campion se verrait alors recevoir (en prix de consolation) l’Oscar de la meilleure mise en scène. Ce serait alors un doublé gagnant pour les plateformes de streaming : "Coda" a été acheté par Apple, et "The power of the dog" est une production Netflix.