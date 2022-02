Qui va ouvrir son restaurant ? Voici My Tiny Restaurant, la nouvelle compétition culinaire de Tipik !

Le charismatique Jonathan Blanchart sera l’investisseur de l’aventure. À 29 ans, rien ne semble contenter son appétit féroce. Avec son frère Jérôme, ils possèdent l’entreprise Art’Blanc, une entreprise phare du secteur de l’événementiel en Belgique. Son rôle ? Déceler les concepts rentables qui sortent du commun.

Auteur, chef et créateur de contenu sur les réseaux sociaux, on ne présente plus Thibaud Villanova, alias Gastronogeek. Depuis 7 ans, ce passionné de cuisine crée des ponts entre l’univers geek et la gastronomie. Sa mission ? Jauger le potentiel digital de chaque projet.

Et que serait une émission sans présentateur ? Vous retrouverez Sélim aux commandes de My Tiny Restaurant. Connu pour sa bonne humeur et son humour, tous les soirs avec Malou sur Tipik Radio, il sera le bon ami des candidats mais aussi du jury. Vous l’aurez bien compris, avec Sélim, c’est good vibes only !