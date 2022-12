Qui trouvera la météorite ? Un appel a témoin lancé pour retrouver le caillou extraterrestre tombé dans le nord du pays

Quel intérêt ?

Retrouver des morceaux de météorites permettrait aux scientifiques d’en apprendre davantage sur cet objet solide extraterrestre.

L’astrophysicien Emmanuel Jehin nous explique que "tout l’intérêt de cette expérience est de pouvoir ramasser une météorite fraîche c'est-à-dire qui est arrivée très récemment et qui n’a pas été dégradé par l’humidité, la pluie, la météo, et de pouvoir en apprendre le plus possible sur la composition originale de cette météorite. Les météorites proviennent d’astéroïdes ou de comètes dont on a pu recalculer leur orbite." Les repérer et les récolter est un des objectifs de l’expérience FRIPON qui compte plus d’une centaine de caméras en Europe et dont fait partie l’Université de Liège (ULiège) et l’Institut d’Aéronomie Spatiale d’Uccle (IASB).

Si vous retrouvez un ou plusieurs morceaux de météorites, vous pouvez entrer en conctat avec l'Institut Royal de Météorologie ou avec Emmanuel Jehin à l'adresse ejehin@uliege.be.