Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Хто знайде метеорит | Qui trouvera la météorite ?

© Tous droits réservés

il y a 2 heuresTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand avec Jenifer Istace

У вівторок ввечері о 17:38 у Бельгії впав невеликий метеорит. Його ще не знайшли, але звернулися до населення з проханням відібрати шматки та провести їх аналіз.

Три камери зафіксували падіння цього метеорита. Завдяки цим даним було визначено "зону висадки", але вона все ще досить велика: близько десяти кілометрів завдовжки, чотири кілометри завширшки між Гентом і Брюгге.

На цій території ми шукаємо невеликі частини метеорита. Найбільший "камінчик", за оцінками, не перевищував би одного кілограма.

Вчені вважають, що метеорит походить із поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.

 Які вони ?

Метеорити вулицями не бігають, але як їх розпізнати? Вони нагадують чорні камінчики, "оскільки, перетинаючи атмосферу, вони нагріваються до високої температури", — уточнює астрофізик Еммануель Джехін. "Існує тонка кірка плавлення, яка оточує камінь. Поверхня метеорита досить гладка. Вони важчі за прості камені, оскільки мають високу щільність через наявність важких металів".

Рідкісне явище

З початку спостережень за небом у Бельгії було зафіксовано лише шість падінь метеоритів. "Останній метеорит упав у Бельгії наприкінці 1970-х років", — пояснює Ерве Ламі, координатор мережі камер FRIPON (Fireball Recovery and Inter Planetary Observation Network — Відновлення вогняних куль і міжпланетної мережі спостережень): "Ці об’єкти оберталися на орбіті в Сонячна система протягом дуже-дуже тривалого часу, можливо, вони навіть були свідками формування Сонячної системи. Це об’єкти, які рідко падають у наших регіонах, набагато більше падає в Антарктиді, де вони зберігаються довше завдяки льоду".

Qui trouvera la météorite ? Elle est tombée en Flandre

 

 

Une petite météorite est tombée en Belgique mardi soir à 17h38. Elle n’a pas encore été retrouvée mais un appel à la population a été lancé pour récupérer les morceaux, et pouvoir les faire analyser.

 

Trois caméras ont repéré la chute de cette météorite. Grâce à ces données, une " zone de chute " a été définie, mais elle est encore assez vaste : une dizaine de kilomètres de long, quatre kilomètres de large, entre Gand et Bruges.

Sur ce territoire, on recherche des petites parties de météorite. Le plus gros " caillou " ne dépasserait pas un kilo, selon les estimations.

Les scientifiques pensent que la météorite provient d’une ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

 

À quoi ressemble-t-elle ?

Les météorites ne courent donc pas les rues, mais comment les reconnaître ? Ces dernières ressemblent à des cailloux noirs  "car en traversant l’atmosphère, elles sont portées à haute température', précise Emmanuel Jehin, astrophysicien. "Il y a une fine croûte de fusion qui entoure la pierre. La surface d’une météorite est plutôt lisse. Elles sont plus lourdes que de simples roches car elles ont une densité importante en raison de la présence de métaux lourds."

 

Un phénomène rare

Depuis le début des observation du ciel, il n’y a eu que six chutes de météorites répertoriées en Belgique. "La dernière météorite est tombée en Belgique vers la fin des années 70", détaille Hervé Lamy, coordinateur du réseau de caméras FRIPON (Fireball Recovery and Inter Planetary Observation Network - Récupération des boules de feu et réseau d'observation interplanétaire) : "Ces objets orbitent dans le système solaire depuis très très longtemps, ils peuvent même éventuellement avoir été témoin de la formation du système solaire. Ce sont des objets qui tombent rarement dans nos régions, il en tombe beaucoup plus en Antarctique où ils sont préservés plus longtemps grâce à la glace."

 

Si vous retrouvez un ou plusieurs morceaux de météorites, vous pouvez entrer en conctat avec l'Institut Royal de Météorologie ou avec Emmanuel Jehin à l'adresse ejehin@uliege.be

Articles recommandés pour vous