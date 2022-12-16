Хто знайде метеорит | Qui trouvera la météorite ?

У вівторок ввечері о 17:38 у Бельгії впав невеликий метеорит. Його ще не знайшли, але звернулися до населення з проханням відібрати шматки та провести їх аналіз.

Три камери зафіксували падіння цього метеорита. Завдяки цим даним було визначено "зону висадки", але вона все ще досить велика: близько десяти кілометрів завдовжки, чотири кілометри завширшки між Гентом і Брюгге.

На цій території ми шукаємо невеликі частини метеорита. Найбільший "камінчик", за оцінками, не перевищував би одного кілограма.

Вчені вважають, що метеорит походить із поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.

Які вони ?

Метеорити вулицями не бігають, але як їх розпізнати? Вони нагадують чорні камінчики, "оскільки, перетинаючи атмосферу, вони нагріваються до високої температури", — уточнює астрофізик Еммануель Джехін. "Існує тонка кірка плавлення, яка оточує камінь. Поверхня метеорита досить гладка. Вони важчі за прості камені, оскільки мають високу щільність через наявність важких металів".

Рідкісне явище

З початку спостережень за небом у Бельгії було зафіксовано лише шість падінь метеоритів. "Останній метеорит упав у Бельгії наприкінці 1970-х років", — пояснює Ерве Ламі, координатор мережі камер FRIPON (Fireball Recovery and Inter Planetary Observation Network — Відновлення вогняних куль і міжпланетної мережі спостережень): "Ці об’єкти оберталися на орбіті в Сонячна система протягом дуже-дуже тривалого часу, можливо, вони навіть були свідками формування Сонячної системи. Це об’єкти, які рідко падають у наших регіонах, набагато більше падає в Антарктиді, де вони зберігаються довше завдяки льоду".