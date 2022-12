Хто знайде метеорит | Qui trouvera la météorite ?

Qui trouvera la météorite ? Elle est tombée en Flandre

Une petite météorite est tombée en Belgique mardi soir à 17h38. Elle n’a pas encore été retrouvée mais un appel à la population a été lancé pour récupérer les morceaux, et pouvoir les faire analyser.

Trois caméras ont repéré la chute de cette météorite. Grâce à ces données, une " zone de chute " a été définie, mais elle est encore assez vaste : une dizaine de kilomètres de long, quatre kilomètres de large, entre Gand et Bruges.

Sur ce territoire, on recherche des petites parties de météorite. Le plus gros " caillou " ne dépasserait pas un kilo, selon les estimations.

Les scientifiques pensent que la météorite provient d’une ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

À quoi ressemble-t-elle ?

Les météorites ne courent donc pas les rues, mais comment les reconnaître ? Ces dernières ressemblent à des cailloux noirs "car en traversant l’atmosphère, elles sont portées à haute température', précise Emmanuel Jehin, astrophysicien. "Il y a une fine croûte de fusion qui entoure la pierre. La surface d’une météorite est plutôt lisse. Elles sont plus lourdes que de simples roches car elles ont une densité importante en raison de la présence de métaux lourds."

Un phénomène rare

Depuis le début des observation du ciel, il n’y a eu que six chutes de météorites répertoriées en Belgique. "La dernière météorite est tombée en Belgique vers la fin des années 70", détaille Hervé Lamy, coordinateur du réseau de caméras FRIPON (Fireball Recovery and Inter Planetary Observation Network - Récupération des boules de feu et réseau d'observation interplanétaire) : "Ces objets orbitent dans le système solaire depuis très très longtemps, ils peuvent même éventuellement avoir été témoin de la formation du système solaire. Ce sont des objets qui tombent rarement dans nos régions, il en tombe beaucoup plus en Antarctique où ils sont préservés plus longtemps grâce à la glace."

Si vous retrouvez un ou plusieurs morceaux de météorites, vous pouvez entrer en conctat avec l'Institut Royal de Météorologie ou avec Emmanuel Jehin à l'adresse ejehin@uliege.be.