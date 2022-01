Qui succèdera à Virgil Abloh à la tête de Louis Vuitton ?

"C'est un choix qui demandera de l'audace, tout comme le choix de Virgil a été audacieux", analyse Serge Carreira, maître de conférences à Sciences Po. "Il y a une dynamique de Virgil Abloh qui est encore là, il n'y a pas d'urgence de trouver un successeur."

Le choix du successeur, devra-t-il respecter l'héritage de Abloh qui dénonçait le racisme et avait milité pour une société inclusive dès son premier défilé pour Vuitton à Paris en 2018, intitulé "We are the World", où un casting d'une diversité emblématique défilait sur un arc-en-ciel traversant les Jardins du Palais Royal.

Parmi les potentiels candidats noirs ont été cités ses anciens collaborateurs Samuel Ross et Heron Preston, le directeur artistique de Reebok, Kerby Jean-Raymond, la styliste britannique Grace Wales Bonner et même le rappeur et designer Kanye West, ami d'Abloh.

Les noms des créateurs "au chômage" Kris van Assche après son départ de Berluti et Daniel Lee qui a quitté Bottega Veneta, mais aussi Riccardo Tisci (Burberry, ex-Givenchy) sont également mentionnés.

"Virgil Abloh était une figure de diversité, de promotion de talents des créateurs de couleur. C'est un sujet symbolique, mais la question concerne l'industrie de la mode globalement, plus que Vuitton en particulier", estime Serge Carreira.