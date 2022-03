Qui sont les talents de Christophe Willem qui chanteront sur la scène des lives de The Voice Belgique ?

Sélectionnée lors du premier K.O, Maréva a 20 ans et vient de Paris. Cette étudiante en comédie musicale réalise son rêve en participant à The Voice Belgique. Lors des Blind Auditions, Maréva avait interprété "N’insiste Pas" de Camille Lellouche et avait séduit Christophe Willem. Pour les K.O., Maréva avait décidé de prendre un énorme risque en s’attaquant à un monument de la chanson anglophone : "I’d Rather Go Blind" d’Etta James. Grâce aux conseils qu’elle a pu récolter auprès d’Yseult et de son coach Christophe Willem lors des Workshops, elle a pu décrocher un aller simple vers les grands lives de The Voice Belgique.