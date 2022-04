Qui sont les quatre finalistes de The Voice Belgique saison 10 ?

Aux Blind, Alec s’était démarqué avec sa reprise d'"Indigo Night" de Tamino. Suite à cette audition, il avait intégré l’équipe de BJ Scott.

Sur la scène des K.O., Alec avait décidé d’interpréter "Hold Me While You Wait" de Lewis Capaldi et a livré un véritable moment suspendu pour le public et les téléspectateurs. Cette prestation a convaincu sa coach, qui a décidé de l’emmener sur la scène des lives.

Lors du deuxième live, Alec a repris un titre très complexe du groupe Imagine Dragons ! C’est après ce titre puissant, qu’Alec a décidé de basculer dans la tendresse en reprenant "I see Fire" d’Ed Sheeran. Lors de ce dernier Live, Alec a impressionné une nouvelle fois en se dévoilant pour la première fois en français sur un tube de Jean-Jacques Goldman : "Comme Toi". C'est lors de la demi-finale qu'il a su gagner les clés pour accéder à la finale grâce à sa reprise de Guy Sebastian.