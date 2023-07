Qui sont les plus gros émetteurs de CO2 en Europe ?

À long terme, la tendance est à la diminution des émissions des entreprises du secteur de l’industrie, et plus particulièrement de la production d’énergie, en Europe, notamment grâce au système des quotas carbone. C’est ce qu’ont conclu les auteurs de l’analyse d’EMBER : "les émissions globales du secteur de l’électricité ont diminué depuis le début de nos analyses en 2005, et en particulier au cours de la dernière décennie avec une baisse d’environ 30%", explique l’une de ses autrices, Harriet Fox.

"À mesure que le prix des quotas carbone va augmenter, la production de charbon va devenir de plus en plus coûteuse et moins compétitive par rapport aux énergies renouvelables. Donc à terme, le charbon sera juste hors de prix", poursuit Harriet Fox. Et donc l'impact sur les émissions de CO2 sera positif, estime-t-elle.

Selon Eurostat, les émissions de CO2 de l’UE provenant de la combustion d’énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon et tourbe) à des fins énergétiques sur le territoire de l’UE ont diminué de 2,8% par rapport à l’année précédente. La Belgique fait notamment partie des meilleurs élèves du continent avec une baisse de -9,7% de ses émissions grâce à la sortie du charbon et au développement des énergies renouvelables.

En 2022, 22,2% de l’énergie produite dans notre pays venait de source d’énergie verte : le vent, le soleil et le recyclage des déchets organiques pour fabriquer du biogaz.