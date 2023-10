Qui sont les maîtres du monde ?

Ce sont sept sociétés américaines. Les investisseurs en bourse les appellent les Sept Fantastiques. Ces entreprises ont pour nom Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta, l'ancien Facebook et Nvidia et ont comme point commun d'être toutes des locomotives de la bourse américaine. La plus petite est Nvidia et la plus grosse, c'est Apple, avec plus de 3000 milliards de capitalisation boursière.

C'est un club très fermé, tout simplement parce que peu de sociétés au monde peuvent se targuer d'afficher une capitalisation boursière de minimum 1000 milliards de dollars. C'est aussi un club très fermé dans le sens où les performances boursières de ces sept sociétés cotées sont tellement phénoménales qu'elles sont en quelque sorte l'arbre qui cachait la forêt. Je veux dire par là que si les indices boursiers américains ont été aussi bons durant, par exemple, le premier semestre de cette année, c'est surtout le fait de ces sept sociétés.

Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que ces sociétés cotées américaines, les sept fantastiques, sont aussi devenues en quelque sorte les maîtres du monde. Car, non seulement ils font la pluie et le beau temps dans le secteur technologique, mais également en bourse tout court. Ces entreprises sont donc toutes puissantes. Juste pour vous donner un exemple, Google, Amazon, Apple, Meta et Microsoft ont investi 200 milliards de dollars sous forme de recherche et développement.