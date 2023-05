Qui sont les groupes qui ont revendiqué l’incursion armée en Russie ?

Deux groupes armés se disant russes ont revendiqué l’attaque lundi depuis l’Ukraine sur la région russe de Belgorod, la plus grave incursion depuis le début de la guerre.

Voici ce que l’on sait, à ce stade, de ces organisations, le Corps des volontaires russes et la Légion "Liberté de la Russie" qui ont dit avoir agi de concert.

Les figures publiques



Le Corps des volontaires russes (RDK) est sorti du bois en mars, revendiquant une première incursion en Russie dans la région frontalière de Briansk.

Il est dirigé par Denis Nikitine (Kapoustine, de son vrai nom), figure connue du milieu hooligan et d’extrême droite en Russie. Il organisait en Ukraine des combats de MMA et avait une marque de vêtement. La Russie l’a qualifié de "terroriste".

Créée au printemps 2022, la Légion "Liberté de la Russie", dont l’emblème est un poing fermé, est classée "terroriste" par la Russie.

Son chef politique est l’ancien député russe Ilia Ponomariov, le seul à avoir voté contre l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014 et qui s’est ensuite installé en Ukraine.

La couverture par les médias ukrainiens de l’incursion de Belgorod a mis en avant un représentant de la Légion répondant au pseudonyme de "Caesar". L’AFP l’avait rencontré en décembre 2022 sur le front est de l’Ukraine, affirmant dans un entretien se battre "contre le régime de (Vladimir) Poutine" et se définissant comme un patriote russe et un "nationaliste de droite". Il assure être un kinésithérapeute originaire de Saint-Pétersbourg. Le média d’investigation russe Agentstvo l’a identifié comme un membre actif de longue date de la nébuleuse impérialiste et nationaliste de l’extrême droite russe.