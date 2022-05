Qui sont les finalistes du Concours Reine Elisabeth 2022 ?

Les autres violoncellistes sélectionnés pour cette finale sont Coréens, Serbe, , Estonien, Canadien, Ukrainien, Suisse et Chinois… et tous, au cours de cette demi-finale, ont joué un concerto de Haydn avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie dirigé par Vahan Mardirossian : "Ah, je me sens très bien, puisqu’en fait, c’est vrai qu’on n’a joué que deux concertos, les mêmes par 24 candidats différents, mais la magie de la musique fait qu’on a eu 24 versions différentes, donc je ne me suis jamais ennuyé, pas une seule seconde !"

Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, les finalistes joueront avec le Brussels Philharmonic dirigé par Stéphane Denève, un concerto au choix, et l’imposé qu’ils devront apprendre en une seule semaine à huis clos à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.