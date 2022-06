Qui sont les finalistes du 3e soir de finale du Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle ?

La finale du Concours Reine Elisabeth de violoncelle se poursuit au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Nous voici à la 3e soirée de cette dernière ligne droite pour les 12 candidats finalistes.

Ce soir, nous entendrons deux candidats avec le Brussels Philharmonic dirigé par Stéphane Denève : ils joueront chacun la pièce imposée et un concerto de leur choix. Le premier finaliste qui se présentera devant le jury et le public de Bozar est un musicien autrichien de 22 ans, et c’est une prestation très attendue.

Jeremias Fliedl, on le reconnaît à son chignon, ses petites lunettes rondes, et un grand sourire et beaucoup d’expression sur le visage quand il joue. En demi-finale, pour son concerto de Haydn, il donnera une version qui ne fera pas l’unanimité à cause de ses choix artistiques, et stylistiques. C’est plutôt dans son récital qu’il brille, il jouera une sonate de Schubert raffinée sans s’attarder sur les détails. Jeremias Fliedl semble vivre à fond la musique qu’il présente au Concours. Depuis 3 mois, il joue sur un Stradivarius de 1693.

Jeremias Fliedl : "Mon violoncelle s’appelle "Gendron", d’après le célèbre musicien français Maurice Gendron qui possédait cet instrument et a joué dessus pendant plus de 40 ans. C’est un rêve qui devient réalité, pour moi. Et ça arrive une seule fois dans une vie. Je joue sur cet instrument depuis 3 mois seulement, et je prends donc un risque"