Qui sont les femmes qui ont donné leur nom aux rues d’Ixelles ?

À l’occasion de la journée des droits des femmes, la commune d’Ixelles présente son projet " Place aux Femmes ". Des QR code ont été placés sur les plaques des rues de la commune portant des noms de femmes. Il suffit de les scanner et vous découvrez ainsi l’histoire de la femme qui a donné son nom à cette rue. 17 rues à Ixelles portent des noms de femmes, c’est peu, cela ne représente que 5% des rues de la commune. Mais Ixelles a mis en place un groupe de travail pour tenter d’augmenter le nombre de rues ixelloises aux noms de femmes. " La lutte pour les droits des femmes passe aussi par la place et la représentation des femmes dans l’espace public, explique le bourgmestre Christos Doulkeridis. Ces initiatives sont appelées à se pérenniser afin de susciter une réflexion et une prise de conscience plus large pour tendre vers plus d’égalité femmes-hommes. "

Pour découvrir l’histoire de ces femmes, il suffit donc de lever la tête en se promenant dans les rues d’Ixelles. Les podcasts sont aussi disponibles sur le site de la commune http://www.ixelles.be/site/876-Place-aux-femmes