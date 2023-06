Qui sont les dernières chanteuses à se présenter en finale du Concours Reine Elisabeth ?

Ce soir est le dernier soir de la finale du Concours Reine Elisabeth Chant.

La première candidate de la soirée est une mezzo-soprano australienne Fleuranne Brockway. Elle rêve de devenir chanteuse d’opéra depuis l’âge de 14 ans, mais elle ne sait pas choisir ! Elle étudie d’abord le droit, et le chant à l’université : "Les gens m’encourageaient à chanter, alors je me suis dit : oui, je veux vraiment chanter ! OK, j’y vais, c’est ma chance de vivre ma vie de chanteuse d’opéra !"

Puis une autre mezzo-soprano, Maria Warenberg qui vient des Pays-Bas. Lors des épreuves précédentes, elle est assez lumineuse, pas de gestes inutiles, pour la finale un fameux programme pour montrer l’étendue de ce qu’elle sait faire, Mozart, Mahler, Massenet, Rossini et Haydn.

Après la pause, nous entendrons deux sopranos. Tout d’abord, Julia Muzychenko, née à Saint Petersbourg, une mère originaire de Russie et un père qui vient d’Ukraine, un mari chanteur d’opéra américain, elle a déjà montré une voix magnifique et tellement maîtrisée.

La Canadienne Carole-Anne Roussel refermera la soirée : elle est élève à la Chapelle Reine Elisabeth. Ce qui l’inspire dans la construction de ses rôles ? "Je suis très intéressée envers l’humain, les gens qui sont devant nous, comment ils sont façonnés par leur propre histoire…"

Chaque candidate chantera auprès de l’excellent orchestre symphonique de la Monnaie, dirigé par Alain Altinoglu.