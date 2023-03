Qui sont les députés francophones du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui voyagent le plus et leurs missions sont-elles justifiées ?

Pour les comités mixtes, les délégations partenaires sont censées s’inviter à tour de rôle chaque année. "La volonté, c’est d’aboutir sur des échanges parlementaires avec des parlementaires qui proposent des éléments de discussion, des éléments législatifs de part et d’autre pour faire avancer les choses", explique Philippe Courard.

En octobre 2019, une délégation belge composée de Matthieu Daele (Ecolo), Olivier Maroy (MR), Philippe Courard (PS), Xavier Baeselen (greffier) est par exemple partie cinq jours au Québec pour aborder trois thématiques :

Actualité politique et parlementaire

Liberté de presse et protection des sources

Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH)

Avant 2015, ces réunions de comité mixte aboutissaient systématiquement à une résolution commune des deux assemblées. Depuis, plus aucun document parlementaire ne figure sur le site du PFWB à la suite de ces rencontres.

"Expert" en mission d’observation électorale ?

Parmi les différentes missions de diplomatie, l’APF se joint aussi à son pendant gouvernemental, l’OIF, depuis quelques années pour prendre part à des missions d’observation électorale. Et la section belge a déjà eu plusieurs fois l’occasion d’y participer.

Quelques mois après son entrée en fonction, le président de section belge de l’APF, Matthieu Daele, s’est par exemple rendu sept jours à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle tunisienne : "Un parlementaire a l’habitude et la connaissance du fonctionnement électoral dans son pays et cela lui permet d’avoir aussi des observations qui peuvent être précises. Et donc à ce titre, j’ai posé ma candidature lorsqu’il y a eu un appel à candidature pour pouvoir participer à la mission d’observation de l’élection présidentielle et l’APF a jugé que mon profil était intéressant pour pouvoir avoir un apport."

Jean-Paul Wahl assure qu’on n’a pas d’expérience quand on se lance dans sa première mission d’observation :"La première fois qu’on fait une mission, on ne l’a pas, mais on essaie d’avoir des parlementaires qui ont déjà une expérience. Il y a aussi un problème de disponibilité : ça se passe parfois dans des délais extrêmement stricts. On essaie non seulement d’avoir des personnes d’expérience, mais avec les élections, ça se renouvelle et donc il faut former en permanence de nouveaux observateurs."