Qui sont les "Chocolate Men", cette troupe de strip-teaseurs composée uniquement d’hommes noirs ?

Dans un documentaire disponible en exclusivité sur Auvio, les "Chocolate Men" nous emmènent dans les coulisses d’une tournée pas comme les autres : celle du premier groupe de strip-teaseurs composé uniquement d’hommes noirs de Grande-Bretagne.

Pour Louis François et Dante Williams, l’aventure des "Chocolate Men" a commencé lors d’une soirée Magic Mike qu’ils avaient organisée. Ce soir-là, il n’y avait qu’un seul homme noir parmi les danseurs, et c’est lui qui a suscité le plus d’applaudissements parmi les femmes de l’assemblée, racontent-ils. Convaincus qu’ils tenaient un concept porteur, les deux hommes ont alors eu l’idée de créer la première troupe de strip-tease itinérante composée exclusivement d’hommes noirs en Grande-Bretagne.

Propulsée par les réseaux sociaux, cette initiative n’a pas tardé à faire du bruit, et a suscité un grand enthousiasme auprès du public féminin, permettant ainsi à Louis et Dante d’organiser leur première tournée. Manchester, Maidstone, Portsmouth… Les Chocolate Men se produisent désormais à travers tout le Royaume-Uni.