Qui sont les antispécistes, ces guerriers de la cause animale ?

Ils sont prêts à tout, ou presque, pour défendre les animaux, y compris de façon radicale. Ils se déclarent antispécistes parce qu’ils condamnent l’idéologie plaçant l’espèce humaine au-dessus de toutes les autres. Un courant qui a fait son chemin et particulièrement depuis quelques années. Qui sont-ils ? Réponse avec cette enquête menée en Suisse sur les combattants acharnés de la cause animale.

Les antispécistes considèrent que la vie d’une vache ou d’un poisson ne vaut pas moins que celle d’un être humain et dénoncent les injustices infligées aux animaux en raison de leur espèce. Ils sont jeunes pour la plupart et ne se contentent pas de manifester. Ils passent à l’action. Chez nous, comme aux quatre coins de l’Europe, ils appellent à une véritable révolution. Mais à voir ce documentaire, il semblerait bien qu’en Suisse, ils aient quelques longueurs d’avance.

Occupation d’abattoirs, libération d’animaux, caillassages, les antispécistes diffusent en Suisse leur message radical à coups d’actions spectaculaires et d’images choc. Le "héros" du mouvement antispéciste en Suisse est un militant de 28 ans, Mathias, emprisonné depuis 8 mois. Il est soupçonné d’une quinzaine d’actes de vandalisme. Comme lui, Virginia, Pia ou encore Elisa revendiquent ces méthodes radicales. Déterminées, ces militantes sont convaincues qu’utiliser des méthodes illégales est un passage obligé pour montrer les réelles conditions d’élevage des animaux et dénoncer leur souffrance. Et leur message fait son chemin. De plus en plus de jeunes n’hésitent plus à rejoindre les rangs de ceux qui, à terme, ont pour but d’abolir toute forme d’exploitation animale sur la planète.

Virginia Markus, de l’association CoExister, est une ancienne travailleuse sociale qui a tout lâché du jour au lendemain pour se consacrer à la cause des animaux. Au micro de Valérie Teuscher et Claudio Tonetti, elle se confie :

Antispéciste, je le suis depuis toujours, sans avoir lu de théorie philosophique autour.

La jeune femme explique qu’elle n’a jamais fait de distinction entre une poule, un chien, une vache ou un cochon. Pourtant, ce n’est que l’année de ses 18 ans qu’elle s’est rendue compte que la viande qu’elle consommait était issue des animaux qu’elle cherchait à protéger. Elle a commencé son combat antispéciste quand elle a compris que "simplement changer son alimentation dans son coin, ça n’amenait pas de changement majeur pour les animaux".