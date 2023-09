Qui sont les animateurs Evras et à quoi sont-ils formés ?

Pour éviter les débordements, les animateurs labellisés devront exercer un métier en lien avec le domaine social ou de la santé et travailler pour un centre PSE, PMS ou pour un planning familial. En clair, pour une structure qui anime déjà des séances EVRAS. "Ce n’est pas Monsieur et Madame Tout-le-monde qui peut suivre une courte formation pour se retrouver dans une classe. Ce sont des psychologues, assistantes sociales, médecins, juristes, conseillères conjugales et familiales, des médiateurs ou encore des sexologues", confie Lola Clavreul, directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial. "Comme nous l’impose le décret, ce sont des personnes qui ont déjà une formation de base solide et reconnue et qui travaillent déjà sur le terrain qui se forment en plus à l’EVRAS."

Durant leur formation, les animateurs se familiariseront d’une part au guide qui les aidera à répondre aux questions des enfants et adolescents auxquels ils feront face, et apprendront d’autre part des techniques pédagogiques d’animation de groupe. "Dans les animations, les enfants révèlent souvent être victimes de violences sexuelles. Il faut être formé à accueillir et à encadrer ce genre de propos."