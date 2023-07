Qui sont ces personnes qui accompagnent le roi Philippe lors des visites d’état ?

Le roi a le pouvoir de choisir librement les membres de son entourage mais selon un savant équilibre. L’objectif : être en toutes circonstances au plus près des préoccupations des Belges. "Si on regarde la première 'équipe' du roi, il y avait des libéraux, des socialistes, des socio-chrétiens, des francophones et des néerlandophones. C’est important qu’il y ait cette variété, ce pluralisme linguistique, philosophique et politique pour que le roi puisse également être mieux informé" affirme Vincent Dujardin, professeur d’histoire contemporaine à l’UCL.