Qui sont ces hommes qui lèvent la main sur leur partenaire ? "C’est quelqu’un qui peut nous ressembler"

Pourquoi ces mecs frappent ? Parce qu’ils se sentent autorisés à le faire, socialement.

C’est tout un système sociétal et l’héritage de siècles de patriarcat qui insidieusement mènent à une violence systémique. La domination masculine est inculquée dès le plus jeune âge. Jusqu’à il y a peu, la société patriarcale nommait l’homme comme le chef de la famille, ce qui le plaçait au-dessus de sa femme et de ses enfants. Ce n’est qu’e 1978 que les époux ont été reconnus comme égaux devant la Loi. Il y a 40 ou 50 ans d’ici la violence conjugale était taboue mais silencieusement acceptée. Le contexte familial a toute son importance, comme pour cet homme qui raconte avoir pleuré lorsqu’il s’est retrouvé en garde à vue pour les mêmes faits que son père par rapport à sa mère. Alors qu’il s’était juré de ne jamais lui ressembler. La violence est quelque chose que l’on intègre en y étant exposé. Mathieu Palain a dû complètement revoir le portrait qu’il se faisait des hommes violents, et n’a pas hésité à se remettre en question lui-même.

"Je pensais que c’était des mecs qui pétaient les plombs. Or je crois que la violence est sous-jacente et que de temps en temps elle s’exprime de manière physique. A quel moment la violence est-elle entrée dans votre vie pour qu’elle devienne banale et que vous la saisissiez pour régler vos conflits ?"

Il y a déni chez ces coupables, et déni de toute la société : les clivages commencent à l’école, les petites filles doivent être gentilles et sourire à tout le monde, déjà soumises. Les gamins reçoivent des modèles qui font référence à la supériorité et la compétition. La domination, c’est la violence, donc il faut arriver à apprendre l’égalité dès le plus jeune âge. Apprendre à instaurer du lien de qualité, apprendre à écouter, apprendre à parler. La capacité à accepter que l’autre à raison, ne pas voir le ou la voir comme un adversaire, car c’est alors un rapport de force et de domination.

