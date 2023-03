Qui sont ces deux Bruxellois qui font un triathlon au Groenland ?

Gilles et Nathan ont un projet fou : faire un triathlon au Groenland. Dans son documentaire "La traversée", le réalisateur Xavier Ziomek suit pendant cinq mois l’expédition Nanok et ses deux aventuriers.

"Je crois que cette expérience va changer notre vie". Lunettes de soleil sur les yeux, bâtons de ski aux mains, Gilles et Nathan peinent à tirer l’énorme luge sur la glace. Autour d’eux, un froid mordant et de la neige à perte de vue. Il y a plusieurs mois, les deux Bruxellois se sont donné un pari délirant : l’expédition Nanok, un triathlon unique au Groenland.

"80 pourcents du pays est recouvert par de la glace. On appelle ça un inlandsis […]. Des moins trente, des moins quarante degrés vont nous tomber dessus". Dans de telles conditions, chaque étape est périlleuse. Le défi commence par traversée de 600 km à ski le long du cercle polaire arctique, puis 1000 km en kayak de mer le long de la côte est, et enfin 1 km vertical d’escalade pour ouvrir en terrain d’aventure.

Ce désert blanc, les trentenaires vont, pendant cinq mois, le traverser mais aussi l’analyser. Gilles et Nathan ont préparé l’expédition avec deux objectifs en tête : le sport et la science. La journée, l’expédition et le soir, des expérimentations scientifiques. "Ils ont un rôle de pionnier, de collecter des données dans des régions où on n’a pas d’information." Sophie Opfergelt est professeure à la faculté de bio ingénieurs de l’UcLouvain. Les deux aventuriers vont collecter des données environnementales pour trois centres de recherche belges. Mais, vont-ils réussir à achever leur projet démesuré ?

