Qui sont ces Belges investis dans la politique française ?

En France, les maires et maire adjoint doivent tous être Français. Mais les conseillers municipaux peuvent avoir une autre nationalité. Certains étrangers sont même majoritaires au collège municipal. C’est le cas à Verneuil-Grand. A la frontière entre la France et la Belgique, beaucoup de villages accueillent autour de la table des collèges municipaux des conseillers belges. Christophe Maertens fait partie de ceux-là. Elu local depuis 20 ans, il n’est pas Français. Par conséquent, il ne peut pas être nommé Maire ou Maire-adjoint. Et ne peut pas non plus voter lors de la Présidentielle. "C’est frustrant de tenir le bureau de vote lors du premier et du second tour ainsi que lors des législatives et de ne pas pouvoir voter" assure ce Belge qui travaille au Luxembourg.

Depuis plusieurs années, la France voit la montée de l’extrême droite. Dans le Périgord, Yves de Jonghe d’Ardoye la constate aussi et avoue ne pas vraiment comprendre. "C’est fou parce qu’ici on n’a rien. Aucun problème d’immigration ou d’insécurité et l’extrême droite fait près de 30% à certains endroits." Le constat est le même pour Christophe Maertens, conseiller municipal à Verneuil Grand : "Les valeurs que l’extrême droite colporte sont liées à l’insécurité, à la fermeture des frontières, à l’immigration. Or, je constate que c’est à l’opposé de ce que l’on vit ici et de ce dont on a besoin ici. On n’a pas de problèmes d’immigration, d’insécurité et on a besoin de passer les frontières pour aller travailler."

Eliette, Yves et Christophe. Trois politiciens, nés Belges et actifs dans la politique française. Tous auront, à leur manière, participé au débat démocratique. Ils connaîtront leur nouveau Président ou leur nouvelle Présidente le 24 Avril prochain.