Qui sont celles et ceux qui résistent à la technologie ?

L’idée de prolétarisation, développée dans les années 50 et reprise par l'éditeur Matthieu Amiech, veut que si on définit la technologie comme la volonté d’une méthode la plus efficace possible, on va forcément aboutir à une division du travail, comme cela a été le cas avec le fordisme dans les usines.

Il se passe la même chose dans les métiers du tertiaire et du secondaire, observe Nicolas Celnik. On veut aller au plus vite et le numérique est souvent présenté comme une façon d’être plus efficace.

"Mais cela se retrouve dans des métiers où cette efficacité peut être remise en question, par exemple les profs ou encore les conseillers pour l’emploi…"

Ainsi, au lieu de prendre le temps de conseiller les demandeurs de droits, le conseiller pour l’emploi va toute la journée remplir des documents types, cocher des cases selon certains critères, et n’aura plus aucun moment de contact humain.