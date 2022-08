Qui sont Braga, Malmö et l'Union Berlin, adversaires de l'Union Saint-Gilloise en Europa League ?

Club suédois le plus titré, avec 22 championnats et 15 coupes nationales, le Malmö FF est lui aussi un habitué des compétitions européennes. Qualifié en Champions League la saison dernière, le club bleu et blanc a fait les frais d'un groupe très relevé avec Chelsea, la Juventus et le Zenit, et a terminé ses six matches avec un petit point seulement.

Malmö a la particularité de disputer les poules européennes... durant le dernier tiers de sa compétition nationale. Alors que la plupart des grands championnats ont débuté cet été, l'Allsvenskan suédoise est calée sur l'année civile. Champion l'année dernière, Malmö vit une saison 2022 bien plus compliquée. Cinquièmes en championnat, Di blåe ("Les bleus")ont loupé la qualification en Champions League suite à une sèche défaite face aux Lituaniens de Zalgiris au deuxième tour préliminaire. Mais ont réussi à accrocher le wagon de la C3 en éliminant Sivasspor et Dudelange.