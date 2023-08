Qui seront les adversaires d’Evenepoel et van Aert sur le chrono des Mondiaux ?

Quand Pogacar prend le départ d’une course, il est toujours un danger et il sera sans doute le plus évident concurrent de nos compatriotes. D’autant plus après le très bon chrono qu’il a réalisé lors du dernier Tour de France, où seul un Vingegaard en état de grâce a pu le battre. Même s’il s’agissait d’un chrono nettement plus vallonné que celui-ci, il avait tout de même mis une minute treize dans la vue d’un très bon Wout van Aert. De quoi prendre le départ confiant ce vendredi. Sans doute avec les crocs après la déception de la course en ligne dimanche dernier. Lors de ses précédentes participations au clm des Mondiaux il a obtenu une dixième et une sixième position.

Cette année, Pogacar sur les contre-la-montre c’est : deuxième du chrono survolé par Vingegaard au Tour de France, champion de Slovénie et cinquième clm de Paris-Nice.